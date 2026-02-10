Audiences 9 février 2026 : le final de « La belle et le boulanger » battu par les Jeux Olympiques !



Publicité





Audiences 9 février 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a rassemblé 2,90 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.





C’est devant TF1 avec le final de la série « La belle et le boulanger ». Les deux derniers épisodes de la série portée par Amir ont captivé 2,52 millions de téléspectateurs en moyenne pour 15,6% de pda. La série perd 500.000 téléspectateurs en une semaine !







Publicité





Audiences 9 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Le jour de ma mort », qui a réuni 2,06 millions de téléspectateurs pour 11,7% de pda.

M6 suit avec le documentaire inédit « Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration », qui a intéressé 1,40 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie