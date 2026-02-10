Audiences 9 février 2026 : le final de « La belle et le boulanger » battu par les Jeux Olympiques !

Par /

Publicité

Audiences 9 février 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a rassemblé 2,90 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.


C’est devant TF1 avec le final de la série « La belle et le boulanger ». Les deux derniers épisodes de la série portée par Amir ont captivé 2,52 millions de téléspectateurs en moyenne pour 15,6% de pda. La série perd 500.000 téléspectateurs en une semaine !

Audiences 9 février 2026 : le final de « La belle et le boulanger » battu par les Jeux Olympiques !
TF1


Publicité

Audiences 9 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Le jour de ma mort », qui a réuni 2,06 millions de téléspectateurs pour 11,7% de pda.

M6 suit avec le documentaire inédit « Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration », qui a intéressé 1,40 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Les animaux fantastiques » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (10 février 2026)
« Les animaux fantastiques » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (10 février 2026)
« Scènes de ménages » du 10 février : ce soir le prime « Les uns chez les autres » (extrait vidéo)
« Scènes de ménages » du 10 février : ce soir le prime "Les uns chez les autres" (extrait vidéo)
La meilleure boulangerie de France du 9 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 9 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
« Piégée par mon sugar daddy » : votre téléfilm ce 9 février sur TF1 (histoire, interprètes)
« Piégée par mon sugar daddy » : votre téléfilm ce 9 février sur TF1 (histoire, interprètes)


Publicité


Retour en haut