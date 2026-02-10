« Les animaux fantastiques » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (10 février 2026)



« Les animaux fantastiques », c’est le film rediffusé ce mardi 10 février 2026 sur TF1. Il s’agit du premier volet de la série « Les Animaux fantastiques », un film de la franchise du monde des sorciers de J. K. Rowling.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de TF1+.







« Les animaux fantastiques » : histoire, résumé

En Europe, le puissant mage noir Gellert Grindelwald fait régner la terreur chez les non-maj’ — le mot américain pour parler des Moldus — et menace de révéler l’existence du monde des sorciers. Au même moment, Norbert Dragonneau, un jeune Britannique, débarque pour la première fois aux États-Unis. Il voyage avec une étrange mallette animée, à laquelle il s’adresse comme si elle était vivante. En vérité, cette valise ensorcelée renferme un immense espace secret où vivent une multitude de créatures fantastiques…

Casting

Avec : Eddie Redmayne (Norbert Dragonneau), Katherine Waterston (Tina), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Colin Farrell (Percival Graves), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Johnny Depp (Gerardo Grindelwald)



VIDÉO bande-annonce