Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 3 ? (résumé + replay DALS 13 février 2026)

Danse avec les Stars, résumé du prime 3 du 13 février 2026 – C’est parti pour le troisième prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, les couples vont danser sur le thème « Histoires personnelles ». Les notes s’additionnent à celles des 2 premiers prime, et il y a aura un premier éliminé !







Emma et Dorian Rollin ouvrent le bal avec un jazz broadway pour sa soeur, qui fait la surprise de la rejoindre en fin de danse. Jean-Marc est emballé, Mel salue l’énergie et l’émotion, Fauve lui donne quelques conseils. Chris dit ne pas avoir aimé le début, il ne l’a pas trouvée dedans.

Les notes d’Emma : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31 pts + 34 pts, 65 pts.

Place à Laure Manaudou et Christian Millette sur un american smooth. Tout le jury est debout ! Mel salue ses progrès, elle la félicite. Fauve lui conseille de se détendre, Chris propose de les rejoindre en salle de répétitions : il en veut plus.



Les notes de Laure : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 5 de Chris, total : 26 pts + 23 pts, 49 pts.

Julien Lieb et Elsa Bois passe sur un contemporain pour le père de Julien. Surprise à la fin : les deux frères de Julien sont là ! Mel le félicite, Chris lui dit que son père serait très fier de lui ce soir, Fauve lui conseille de prendre l’espace et s’imposer, Jean-Marc annonce qu’il y avait tout ce qu’il aime et il est très ému.

Les notes de Julien : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31 pts + 27 pts, 58 pts

Ian Ziering et Denitsa Ikonomova dansent une salsa pour les acteurs de « Beverly Hills », série qui a marqué sa vie. Jean-Marc adore leur complicité et salue son audace, Mel est contente qu’il se soit laissé allé et salue ses progrès, Fauve veut le voir bouger plus, Chris a apprécié qu’ils fassent une vraie salsa mais il veut plus de liberté.

Les notes de Ian : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 6 de Fauve, 6 de Chris, total : 26 pts pts + 27 pts, 53 pts.

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac dansent une rumba pour le mari de Juju, Thibault InShape. Mel l’a trouvée authentique et vraie, Chris est très content, Jean-Marc

Les notes de Juju : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32 pts + 35 pts, 67 pts

Stéphane Bern et Calisson Goasdoué dansent un tango. Sa nounou d’enfance est là pour lui faire la surprise ! Jean-Marc se dit bluffé, Chris aimerait qu’il arrive à faire une danse sans erreur.

Les notes de Stéphane : 7 de Jean-Marc, 6 de Mel, 6 de Fauve, 5 de Chris, total : 24 pts + 23 pts, 47 pts. Ils vont en zone rouge.

Lucie Bernardoni et Christophe Licata dansent un contemporain en hommage Grégory Lemarchal. Mel est émue et salue leur alchimie, Jean-Marc a vu leurs tripes, Chris les félicite, et Fauve dit que c’était juste vrai.

Les notes de Lucie : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32 pts + 32 pts, 64 pts.

Samuel Bambi et Ana Riera dansent une samba. Fauve aimerait qu’il prenne sa place, il peut faire des merveilles, Chris n’a plus envie de voir l’humoriste et voir le danseur.

Les notes de Samuel : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 30 pts + 32 pts, 62 pts.

Marcus et Marie Denigot dansent un chacha pour la maman de Marcus. Jean-Marc lache son premier « j’achète » de la saison ! Mel a aimé leur connexion, Chris affirme qu’il croit, Fauve

Les notes de Marcus : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total 32 pts + 34 pts, 66 pts.

Maghla et Adrien Caby dansent un contemporain. Mel salue son talent caché, Chris se dit embarqué, et Jean-Marc annonce que sa place est ici.

Les notes de Maghla : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total 33 pts + 31 pts, 64 pts

Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil dansent une samba. Sa famille la rejoin à la fin. Jean-Marc annonce qu’elle a mis le feu au plateau, Mel la félicite, Fauve annonce qu’il y a besoin de travail technique, Chris dit que c’est la première Miss France qui montre qu’elle sait vraiment danser.

Les notes d’Angélique : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total 30 pts + 30 pts, 60 pts.

On termine avec Philippe Lellouche et Katrina Patchett qui dansent un american smooth. Fauve lui conseille de moins sautiller et salue sa progression, Jean-Marc parle d’un joli tableau, Chris voit lui aussi la progression.

Les notes de Philippe : 5 de Jean-Marc, 6 de Mel, 6 de Fauve, 5 de Chris, total 22 pts + 22 pts, 44pts. Sans surprise, ils restent derniers et vont en zone rouge.

Le classement des couples du prime 3

1. Juju Fitcats et Jordan 67 pts

2. Marcus et Marie 66 pts

2. Emma et Dorian 65 pts

4. Lucie et Christophe 64 pts

4. Maghla et Adrien 64 pts

6. Samuel et Ana 62 pts

7. Angélique et Yann-Alrick 60 pts

8. Ian et Denitsa 53 pts

8. Julien et Elsa 58 pts

10. Laure et Christian 49 pts

11. Stéphane et Calisson 47 pts

12. Philippe et Katrina 44 pts

Philippe est quoiqu’il arrive en face à face tandis que les téléspectateurs votent pour les autres. Des votes qui s’ajouteront aux notes.

Et le premier couple éliminé est…

00h26 : Résultats des votes : Laure Manaudou et Christian sont en face à face contre Philippe et Katrina. Les votes sont de nouveau ouverts.

00h38 : c’est l’heure du verdict. Le public a choisi de sauver Laure ! Philippe Lellouche est donc le premier éliminé de la saison.

Danse avec les Stars, le replay du 13 février 2025

Rendez-vous le vendredi 20 février à 21h sur TF1 pour suivre le quatrième prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.