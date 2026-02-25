La meilleure boulangerie de France du 25 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



La meilleure boulangerie de France du 25 février 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury poursuit son tour du bord de mer en Pays de la Loire à la recherche de la meilleure boulangerie de France.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6







La meilleure boulangerie de France du 25 février 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 16ème semaine de la saison, le jury est en Pays de la Loire – côté mer.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Franck en Vendée qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (9/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 7,3/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie d’Anaïs et Thibault en Vendée qui a remporté la victoire avec l’incroyable moyenne de 9,6/10 (9/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 9,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce mercredi soir, le jury sera cette fois en Loire Atlantique à la découverte de deux nouvelles boulangeries.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 23 février : Piapia boulangerie (Sainte-Luce-sur-Loire) / Tartine et gourmandise (La Roche-sur-Yon)

📅 Mardi 24 février : Pain’sionnement gourmand (Luçon) / Le pain de Marcel (Poiroux)

📅 Mercredi 25 février : L’atelier du pain (Saint-Nazaire) / Les Façonneurs de Retz (Chaumes-en-Retz)

📅 Jeudi 26 février : Maison le Barillec (Jard-sur-Mer) / Boulangerie Thomas Corand (Saint-Jean-de-Monts)

📅 Vendredi 27 février : White la Baule (La Baule-Escoublac) / L’amour est dans le blé (Orvault)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter le Pays de la Loire – côté mer pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour un nouveau voyage gourmand à travers tout le pays. Comme chaque année, le programme mettra en lumière des boulangeries d’exception, en valorisant les terroirs, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Du côté du jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera aussi rythmée par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette expérience unique.