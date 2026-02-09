Plus Belle La Vie du 9 février 2026 : Melvin avoue, Ulysse menace Ophélie (résumé + extrait vidéo épisode 515 en avance)



Plus belle la vie du 9 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 515 de PBLV – Melvin est arrêté et passe aux aveux cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais un 3ème homme est toujours en liberté et sa prochaine cible est identifiée…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 février 2026 – résumé de l’épisode 515

Baptiste gagne du temps avec Melvin en prétendant savoir où est la liste, attrape la bombe lacrymo de Blanche et l’asperge. Jean-Paul et Stanislas arrivent aussitôt et l’arrêtent.

Au commissariat, les chaussures de Melvin correspondent à celles de l’agresseur de Noémie et Vadim. Pourtant, aucune femme de la liste ne le connaît. Son ordinateur prouve qu’il fréquentait le forum et échangeait avec Théo, mais il a un alibi solide pour le meurtre de Bonant. Les policiers en déduisent qu’un troisième homme est impliqué.



Morgane et Stanislas développent une théorie inspirée de L’Inconnu du Nord-Express : Melvin aurait agressé Noémie pour Théo, et Théo enlevé Morgane pour Melvin, afin de détourner les soupçons. Blanche, Luna et Baptiste apprennent qu’un troisième homme est en jeu ; Luna veut stopper les déménagements par sécurité, mais Baptiste refuse de céder à la peur.

Interrogé, Melvin nie les agressions malgré la matraque retrouvée chez lui. Il finit par admettre avoir volé l’ordinateur et participé à un « troc de vengeance » avec Théo. Il ne connaît du troisième complice que son pseudo : Alpha Rex, et affirme qu’ils sont nombreux. Jean-Paul réalise que Laura est en danger et part en urgence.

Morgane prévient Laura qu’elle est la prochaine cible d’un attentat préparé par le groupe de Melvin et exige qu’Eric l’emmène loin de Marseille pendant 24 heures. Au commissariat, Jean-Paul et Stanislas découvrent sur le forum des messages annonçant une vague d’agressions imminente. Patrick lance une opération pour identifier et interpeller tous les membres : une nouvelle victime pourrait tomber sous 24 heures.

Eric enquête sur l’amie d’enfance disparue de Jennifer, sans succès après 2005. Jennifer annule son week-end avec Barbara pour poursuivre les recherches, malgré les moqueries de Gabriel. Plus tard, Ariane refuse d’aider Eric à consulter un fichier confidentiel malgré son insistance.

Au Mistral, Vanessa remercie Thomas de témoigner pour elle, tandis que le conflit avec sa fille Ophélie s’envenime. Aya s’en mêle. De son côté, Ulysse tente de faire retirer sa plainte à Ophélie puis la menace de la dénoncer à la police, sans succès.

VIDÉO Plus belle la vie du 9 février 2026 – extrait vidéo

