Ici tout commence du 18 février : Zoé réussit un miracle ! (résumé + vidéo épisode 1375 en avance)

Ici tout commence du 18 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1375 – Zoé va réussir un miracle ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle va réconcilier Marc et Dominique ! Et entre Jim et Zoé, qui ne pouvaient pas se voir il y a encore quelques jours, les choses évoluent vite…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 18 février – résumé de l’épisode 1375

Après l’agression d’Inès par ses harceleuses, Lionel décide d’aller porter plainte. De son côté, Zoé est plus déterminée que jamais à remporter la Masterclass pour financer l’entrée de sa sœur dans une école privée. Avant l’épreuve, elle échange avec le chef Dominique Montigny-Ferrand et l’encourage à se réconcilier avec son ex beau-fils, le chef Marc Leroy, en lui parlant de sa propre expérience du deuil.

Touché par les mots de Zoé, Dominique s’excuse auprès de Marc, qui accepte et le remercie d’avoir été présent pour ses fils. Les deux hommes décident ensuite d’être jurés ensemble et, à l’issue d’une dégustation anonyme, sélectionnent Jim et Zoé comme finalistes. Reconnaissant envers Zoé pour avoir provoqué la réconciliation, Jim l’aide à peaufiner sa recette. Plus tard, alors qu’ils nettoient la cuisine, une attirance naît entre eux et ils sont sur le point de s’embrasser…



À l’internat, Jude et Mattéo se présentent des excuses, mais peinent à se retrouver. Chacun confie de son côté vouloir rompre, sans oser prendre l’initiative. Enfin, Constance tente de convaincre le chef Hector Jourdain de quitter le brunch de l’hôtel pour enseigner à l’Institut, en proposant Mehdi pour le remplacer. Mais Hector refuse catégoriquement, et Mehdi n’était même pas au courant du projet…

Ici tout commence du 18 février 2026 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.