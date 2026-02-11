Ici Tout Commence spoiler : une grande nouvelle pour Ninon ! (vidéo épisode du 13 février)



Ici tout commence spoiler – Grande nouvelle en vue pour Ninon dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, pour sortir de sa zone de confort, Ninon a postulé pour faire partie de l’échange avec l’école de cuisine de Bordeaux. Et dans quelques jours, c’est l’heure de découvrir si elle est prise !











Ninon est très stressée, elle explique à Gary et Bianca que finalement ça serait peut être mieux de rester avec eux… Gary lui assure que l’expérience sera top et Bianca annonce que les résultats sont tombés : elle est prise !

La fille de Pénélope va donc quitter l’institut Auguste Armand pour plusieurs semaines.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1372 du 13 février 2026 : Ninon va quitter l’institut

