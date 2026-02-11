Plus belle la vie spoiler : Patrick piège Vadim, Noémie avoue ! (12 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 12 février 2026 – Noémie a été arrêtée et placée en garde à vue dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode de demain, jeudi 12 février 2026, elle continue de dire qu’elle n’a pas tué Théo mais les preuves sont accablantes : elle est mise en examen et incarcérée.











Alors que Vadim continue quand même de tenter de la protéger en gardant sa version sur la nuit du meurtre, Patrick va décider de le piéger afin de faire parler Noémie… Il lui propose de lui obtenir un parloir dans la journée.

Quand Vadim retrouve Noémie, ils ne se doutent pas qu’ils sont enregistrés… Noémie passe alors aux aveux ! Noémie demande à Vadim s’il continue à lui faire confiance. Il lui répond que oui, sans la moindre hésitation. Elle finit alors par admettre qu’elle s’est rendue chez Théo cette nuit-là, après 23h — mais elle jure ne pas l’avoir tué. Son intention était de s’expliquer avec lui et de lui donner une leçon.



Elle raconte être arrivée avec une bouteille, en faisant semblant de vouloir s’excuser. En réalité, elle y avait mélangé des sédatifs. Une fois qu’ils ont fait effet, elle l’a attaché.

Noémie poursuit : elle l’a un peu secoué pour qu’il avoue où il avait caché l’ordinateur, et elle a fini par le récupérer. En fouillant, elle est tombée sur le listing du Pavillon des Fleurs. Trouvant ça suspect et alors que Théo a avoué que c’était pour un certain Alpha Rex, elle l’a brûlé dans une poubelle… Théo était toujours conscient quand elle est partie, elle a desserré ses liens pour qu’il se puisse se libérer par la suite.

Vadim est déterminé à trouver qui est passé derrière Noémie alors que de leur côté, Jean-Paul et Patrick ne croient pas la version de Noémie. Ils restent convaincus qu’elle a tué Théo et comptent bien obtenir ses aveux maintenant. Patrick est chamboulé, conscient d’avoir trahi son fils…