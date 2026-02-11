Top Chef : coup d’envoi de la saison 17 le 4 mars 2026 sur M6, plein de nouveautés !



Les couteaux sont affûtés, les fourneaux prêts à rugir… Top Chef signe son grand retour le mercredi 4 mars à 21h10 sur M6 pour une saison 17 placée sous le signe du renouveau. Et cette année, le concours culinaire emblématique renverse littéralement la table.











Une saison miroir de l’évolution de la gastronomie française

La cuisine bouge, se transforme, se démocratise… et Top Chef évolue avec elle. Aujourd’hui, les chefs ne se contentent plus des restaurants étoilés : ils investissent la street food, les boulangeries, les concepts hybrides, les lieux inattendus. Les goûts du public changent, les habitudes de consommation aussi.

Cette nouvelle saison illustre parfaitement cette mutation : le chef de demain devra être polyvalent, créatif et capable de briller dans tous les univers, sans jamais renoncer à l’exigence gastronomique.

Les chefs de retour

Ils reviennent pour juger, challenger et inspirer les candidats :

⭐ Paul Pairet

⭐ Hélène Darroze

⭐ Stéphanie Le Quellec

⭐ Philippe Etchebest

⭐ Glenn Viel



Ces grands noms de la gastronomie française accompagneront les talents tout au long de la saison.

Top Chef “hors les murs” : fini le plateau, place aux décors d’exception

Grande révolution cette année : les cuisines de Top Chef disparaissent. Les épreuves seront désormais organisées aux quatre coins de la France, dans des lieux spectaculaires :

🏔️ À Tignes, dans un restaurant panoramique à 3 000 mètres d’altitude

🌊 Sur la plage du Touquet

🍴 À l’Abbaye de Collonges, temple de Paul Bocuse

🏰 Au château de Fontainebleau

🎪 Dans le cirque d’Amiens

🍜 Au cœur d’un marché de street food

Chaque semaine, les candidats devront s’adapter à un nouvel environnement, un nouveau public et de nouvelles contraintes.

Fin des brigades : place au défi individuel

Autre bouleversement majeur : les brigades disparaissent. Les cinq chefs deviennent des jurés à part entière, et les candidats devront désormais défendre seuls leur cuisine face au jury.

Au programme :

✔️ Des dégustations encore plus intenses

✔️ Plus de coaching et d’échanges

✔️ Une pression maximale où seule l’excellence individuelle fera la différence

Des épreuves toujours plus spectaculaires

Cette saison promet des défis aussi variés qu’impressionnants :

✔️ Revisiter la gastronomie de plage autour du poisson grillé au Touquet

✔️ Sublimer le fromage fondu et le chocolat chaud à 3 000 m d’altitude

✔️ Rendre hommage à Paul Bocuse à Collonges

✔️ Être jugé par des Meilleurs Ouvriers de France au cirque d’Amiens

✔️ La mythique Guerre des restos en 48h, avec un menu adulte et un menu enfant

✔️ Un épisode 100 % sucré au château de Fontainebleau face à deux grands pâtissiers

✔️ Un petit-déjeuner sportif de luxe à préparer en 24h au Peninsula

✔️ Le redoutable défi de la Boîte noire, avec un plat imaginé par Alexandre Mazzia et David Toutain à reproduire uniquement au goût

Après plusieurs semaines de compétition, le vainqueur ne sera pas seulement un grand cuisinier, mais un chef capable de rayonner dans tous les formats, de la haute gastronomie aux concepts les plus modernes.

Rendez-vous mercredi 4 mars à 21h10 sur M6 pour découvrir cette saison 17 qui s’annonce comme la plus audacieuse de l’histoire de Top Chef.