Ici Tout Commence spoiler : Zoé seule contre tous, elle a fait un sale coup à... (vidéo épisode du 13 février)

Ici tout commence spoiler – Les choses ne vont pas s’arranger pour Zoé dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va se retrouver seule contre tous à l’institut Auguste Armand !











Et pour cause, pour intégrer la masterclass du chef Montigny-Ferrand, Zoé ne va pas hésiter à faire écarter son petit-ami, Solal ! Quand elle arrive en cuisine, Jim et Julia sont sous le choc. Ils ne comprennent pas comment le grand-père de Jim a pu laisser faire ça et surtout, le comportement de Zoé les écoeurent…

Pourtant, Zoé semble assumer et quand le chef arrive, il n’hésite pas à recadrer Jim et Julia.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1372 du 13 février 2026 : Zoé se met tout le monde à dos

