Ici Tout Commence spoiler : Zoé seule contre tous, elle a fait un sale coup à… (vidéo épisode du 13 février)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – Les choses ne vont pas s’arranger pour Zoé dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va se retrouver seule contre tous à l’institut Auguste Armand !


Ici Tout Commence spoiler : Zoé seule contre tous, elle a fait un sale coup à... (vidéo épisode du 13 février)
Capture TF1


Publicité

Et pour cause, pour intégrer la masterclass du chef Montigny-Ferrand, Zoé ne va pas hésiter à faire écarter son petit-ami, Solal ! Quand elle arrive en cuisine, Jim et Julia sont sous le choc. Ils ne comprennent pas comment le grand-père de Jim a pu laisser faire ça et surtout, le comportement de Zoé les écoeurent…

Pourtant, Zoé semble assumer et quand le chef arrive, il n’hésite pas à recadrer Jim et Julia.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Inès dit enfin la vérité, découvrez son secret ! (vidéo épisode du 12 février)


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1372 du 13 février 2026 : Zoé se met tout le monde à dos

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici Tout Commence spoiler : Lou et Thelma tombent dans un piège (vidéo épisode du 12 février)
Ici Tout Commence spoiler : Lou et Thelma tombent dans un piège (vidéo épisode du 12 février)
Ici tout commence du 10 février : drame, Zoé provoque un grave accident avec Inès ! (résumé + vidéo épisode 1369 en avance)
Ici tout commence du 10 février : drame, Zoé provoque un grave accident avec Inès ! (résumé + vidéo épisode 1369 en avance)
Ici Tout Commence spoiler : Inès dit enfin la vérité, découvrez son secret ! (vidéo épisode du 12 février)
Ici Tout Commence spoiler : Inès dit enfin la vérité, découvrez son secret ! (vidéo épisode du 12 février)
Ici Tout Commence spoiler : Zoé a perdu le contrôle ! (vidéo épisode du 11 février)
Ici Tout Commence spoiler : Zoé a sérieusement dérapé ! (vidéo épisode du 11 février)


Publicité


Retour en haut