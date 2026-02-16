La meilleure boulangerie de France du 16 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ? (boulangeries de la semaine)



La meilleure boulangerie de France du 16 février 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Noémie Honiat vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette douzième semaine de compétition, le jury se rend en Picardie.





Pour cette 15ème semaine de la saison, le jury est en Picardie.

🔵 Lundi, direction la Picardie à la rencontre des deux premières boulangeries de la semaine. Ces artisans vont s’affronter, et le meilleur d’entre eux décro­chera sa place pour la grande délibération finale de vendredi !



Les boulangeries de la semaine

📅 Lundi 16 février

La Boulangerie Covelli de Beauvais, défendue par Sébastien et Jean-Philippe, affronte Au Coin Gourmand de Saint-Aubin-en-Bray, représentée par Gaëlle et Julie.

📅 Mardi 17 & mercredi 18 février

Trois enseignes s’opposent :

L’Atelier Mahoudeaux à Vervins avec Arthur et Philippe

Manger Boulanger à Holnon avec Sylvain et Tobias

Maison Lovin à La Neuville-Roy avec Thomas et Alexis

📅 Jeudi 19 février

Aux Délices de Saint-Crépin-Ibouvillers, porté par Erwan et Raphaël, se mesure à la Boulangerie du Château de Chantilly, représentée par Vincent et Wendy.

📅 Vendredi 20 février

Le Fournil de l’Ourcq à La Ferté-Milon, avec Ismael et Eric, défie La Fournée des Fables de Château-Thierry, menée par Ludovic et Estelle.

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter la Picardie pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.