C à vous du 16 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 16 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Mort de Quentin : « l’ultragauche » pointée du doigt. On reçoit Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et Christophe Bourseiller, président de l’Observatoire des extrémismes et des signes émergents

🔵 La France en situation de « crue généralisée » après la tempête Nils. On en parle avec Laurent Romejko, journaliste et présentateur de « Météo à la carte » sur France 3 et le Colonel Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile, chef-adjoint du Cogic



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Albane Auvray, cheffe & co-fondatrice du restaurant “Groot La Tourte” à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Vincent Duluc, pour le livre “Le roman de l’Équipe, un siècle de journalisme sportif” aux éditions Stock

✨ Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi pour le film “Le rêve américain”, en salle le 18 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 16 février 2026 à 19h sur France 5.