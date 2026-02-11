Les 12 coups de midi du 11 février : Cyprien fait fort, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 11 février 2026, 144ème victoire de Cyprien – Cyprien a fait fort ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Grâce à un adversaire efficace, il a signé une victoire à 30.000 euros aujourd’hui et a donc pu proposer un nom pour l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 11 février, une caméra sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 624 028 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a encore un nouvel indice : une caméra. Il s’ajoute aux autres indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope et le drapeau de la France Libre. Cyprien a proposé, sans grande conviction, Robert De Niro. Mais c’est raté !

Avec ces indices, chez Stars-Actu on pense à Alex Lutz. Le bretzel car il est originaire d’Alsace, le drapeau de la France Libre pour son rôle dans le film « Les Femmes de l’ombre », le périscope pour « OSS 117 : Rio ne répond plus », et la caméra parce qu’il est acteur.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro



