Demain Nous Appartient du 11 février : Philippine dit tout à Damien, Fred fait un malaise (résumé + vidéo épisode 2138 en avance)

Demain nous appartient du 11 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2138 de DNA – Karen Laugier fait chanter Philippine ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais Philippine décide finalement de tout dire à la police, elle se rend au commissariat et parle à Damien.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 11 février 2026 – résumé de l’épisode 2138

Roxane et Sara se mettent d’accord au Spoon pour organiser la garde alternée d’Enora. Plus tard, Roxane identifie sur des vidéos de surveillance une femme qu’elle pense être Karen Laugier, potentiellement liée à l’affaire « Mister Hyde ». Une perquisition est menée, mais Karen clame toujours son innocence.

Au lycée, Marceau raconte à Violette qu’une femme l’a abordé pour lui proposer de devenir escort. Il a refusé, mais a gardé l’argent qu’elle lui avait donné. Peu après, Karen remercie Philippine de lui avoir fourni un alibi. En réalité, Karen fait chanter Philippine avec des images compromettantes stockées sur un cloud. Paniquée à l’idée que son fils découvre tout, Philippine finit par aller au commissariat avouer qu’elle a menti pour protéger Karen !



Laurie confie à Bart qu’elle a eu une histoire avec un escort et hésite à le revoir. De son côté, Aaron laisse un message à Laurie puis reste au chevet de Vahina à l’hôpital, où il lui raconte les derniers événements.

Fred, fiévreux, prétend se reposer mais sort quand même et fait un malaise au lycée. Alors que Samuel propose à Victoire de partir en Thaïlande avec lui, elle apprend pour Fred et rentre s’occuper de lui, agacée par son imprudence.

Aux Halles, Judith tourne une vidéo avec son père et Jordan pour promouvoir les huîtres de la Saint-Valentin. Aurore invite Erica et Bart, chacune achète une bourriche d’huitres ! Manon découvre une huître contenant une pièce d’or. Incapables de savoir de quelle bourriche elle vient, Aurore et Erica décident de la revendre et de partager l’argent.

VIDÉO Demain nous appartient du 11 février 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.