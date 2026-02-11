« Un baby-sitter trop séduisant » : votre téléfilm ce 11 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un baby-sitter trop séduisant » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 11 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un baby-sitter trop séduisant ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un baby-sitter trop séduisant » : l’histoire, le casting

Alors que sa carrière de cheffe prend son envol, Lani, jeune divorcée, cherche une baby-sitter pour son fils de 7 ans, Jaylen. Mère et fils tombent aussitôt sous le charme de Morgan, un jeune homme séduisant qui paraît presque trop parfait. Engagé, il devient vite indispensable au quotidien. Mais quand Mercedes, l’assistante de Lani, découvre que Morgan cache sa véritable identité, il la fait taire définitivement.



Avec : Ashton Ayres (Jaylen), Joanne Jansen (Lani), Luke Charles (Sam), Michael Evans Behling (Morgan)

Et à 16h, « Un enfant diabolique » (rediffusion)

Une étudiante décroche un job d’été chez un riche veuf : elle doit s’occuper de ses deux enfants, Rose et Jack, dans leur domaine viticole à la campagne. Sur place, Kate doit composer avec une intendante autoritaire qui dirige la maison d’une main de fer, ainsi qu’avec Jack, un garçon qui se révèle rapidement violent et cruel envers sa sœur.

De plus en plus préoccupée pour la sécurité de Rose, Kate fait une découverte troublante : dissimulée sous un tiroir de sa chambre, une clé USB renferme une vidéo enregistrée par la mère des enfants, morte un an plus tôt. On l’y voit exprimer ses peurs face au comportement de son fils, convaincue qu’il pourrait vouloir sa mort. Kate met aussi la main sur des résultats de test ADN : Madame Martell soupçonnait que Jack ne soit pas son enfant biologique.

Avec : Morgan Obenreder (Kate), Danielle Bisutti (Madame Grey), Tucker Meek (Jack), Violet Hicks (Rose)