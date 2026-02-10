Les 12 coups de midi : Cyprien éliminé sur les derniers tournages ? Réponse !



Publicité





Cyprien, le meilleur Maître de Midi du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » depuis le départ d’Emilien en juillet dernier, a-t-il été éliminé sur les derniers tournages du jeu ? Selon nos informations, la réponse est… non ! Cyprien n’a toujours pas été éliminé et il est encore là pour plusieurs semaines.











Publicité





Les derniers tournages du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann ont eu lieu jeudi dernier avant une longue pause jusqu’à la reprise le 10 mars. Cyprien va donc pouvoir se reposer et il devrait être de retour en pleine forme pour la prochaine série de tournages du jeu quotidien de TF1.

Reste à savoir jusqu’où il ira mais avec la nouvelle règle du Coup de Maître, on peut dire qu’il va lui être très difficile de dépasser la barre du million d’euros de gains.

Une chose est sûre, les téléspectateurs retrouveront Cyprien dès ce midi sur TF1 et pour encore plusieurs semaines !



Publicité



