Les 12 coups de midi : Cyprien éliminé sur les derniers tournages ? Réponse !

Par /

Publicité

Cyprien, le meilleur Maître de Midi du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » depuis le départ d’Emilien en juillet dernier, a-t-il été éliminé sur les derniers tournages du jeu ? Selon nos informations, la réponse est… non ! Cyprien n’a toujours pas été éliminé et il est encore là pour plusieurs semaines.


Les 12 coups de midi : Cyprien éliminé sur les derniers tournages ? Réponse !
Capture TF1


Publicité

Les derniers tournages du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann ont eu lieu jeudi dernier avant une longue pause jusqu’à la reprise le 10 mars. Cyprien va donc pouvoir se reposer et il devrait être de retour en pleine forme pour la prochaine série de tournages du jeu quotidien de TF1.

Reste à savoir jusqu’où il ira mais avec la nouvelle règle du Coup de Maître, on peut dire qu’il va lui être très difficile de dépasser la barre du million d’euros de gains.

Une chose est sûre, les téléspectateurs retrouveront Cyprien dès ce midi sur TF1 et pour encore plusieurs semaines !


Publicité

A LIRE AUSSI
Audiences 9 février 2026 : le final de « La belle et le boulanger » battu par les Jeux Olympiques !
Audiences 9 février 2026 : le final de « La belle et le boulanger » battu par les Jeux Olympiques !
« Les animaux fantastiques » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (10 février 2026)
« Les animaux fantastiques » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (10 février 2026)
« Piégée par mon sugar daddy » : votre téléfilm ce 9 février sur TF1 (histoire, interprètes)
« Piégée par mon sugar daddy » : votre téléfilm ce 9 février sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 9 février : victoire de Cyprien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 9 février : victoire de Cyprien, qui est sur l'étoile mystérieuse ?


Publicité


Retour en haut