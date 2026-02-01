Les 12 coups de midi du 1er février : Cyprien continue, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 1er février 2026, 134ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 3000 euros à partager aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 1er février, un ring de boxe sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien atteint désormais un total de 595 508 euros en gains et cadeaux.

Concernant l’étoile mystérieuse, seuls des projecteurs restent visibles sur l’image de fond. Pour rappel, il s’agirait d’un ring de boxe. Un nouvel indice commence par ailleurs à apparaître en haut à droite, mais il est encore difficile de distinguer clairement de quoi il s’agit.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+