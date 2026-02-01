

Grands Reportages du 1er février 2026, sommaire et reportages avec Anne-Claire Coudray à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 1er février 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Mon bistrot ma bataille » (inédit)

Après la Seconde Guerre mondiale, la France comptait 400 000 bistrots ; il en reste aujourd’hui moins de 40 000. Dans les campagnes, les cafés disparaissent les uns après les autres, et les grandes villes peinent à préserver la tradition. Chaque année, près d’un millier d’établissements ferment, emportant avec eux un lieu de vie essentiel. Pourtant, certains passionnés se battent pour faire vivre ce patrimoine, en transmettant ou en réinventant le métier. Pendant un an, nous avons suivi celles et ceux qui refusent de voir ces lieux de convivialité disparaître.

À Paris, Anne, 54 ans, dirige un bistrot du 1er arrondissement toujours plein. Pour elle, recevoir est une vocation. Elle rêve de transmettre l’affaire à son fils Lucas, 17 ans, qu’elle forme activement. À l’approche d’un événement important, il devra rapidement prendre des responsabilités.



Dans l’Yonne, Valentin se lance un défi inédit : créer un bistrot ambulant pour recréer du lien dans les villages sans café. Mais entre l’aménagement du camion et l’obtention d’autorisations pour vendre de l’alcool dans une vingtaine de communes, le projet s’annonce semé d’embûches.

À Lyon, Mado, 76 ans, tient l’un des derniers bistrots du quartier Perrache. Malgré la baisse de fréquentation et la disparition progressive des bars alentour, elle continue d’organiser des événements pour faire vivre son établissement.

Enfin, Stéphanie et John ont quitté Mulhouse pour ouvrir un bistrot dans un village de 400 habitants dans l’Allier, sans même avoir le permis de conduire. Entre travaux, imprévus et délais serrés, leur rêve d’ouverture est mis à rude épreuve.

Et à 14h50 : « Nés sous X : A la recherche de sa famille » (rediffusion)

Chaque année en France, un peu plus de 600 bébés naissent sans connaître l’identité de leurs parents biologiques. C’est ce qu’on appelle la naissance sous le secret, ou naissance sous X : un dispositif légal qui permet à une femme d’accoucher anonymement puis de confier l’enfant aux services de l’État. Elle dispose de deux mois pour revenir sur sa décision.

À titre exceptionnel, le service adoption de Seine-et-Marne nous a permis de suivre le parcours d’un bébé né sous X, de la maternité jusqu’à son adoption.

Parmi ces enfants abandonnés à la naissance, combien chercheront un jour leurs origines ? Pendant plus d’un an, nous avons également accompagné deux Françaises parties à la recherche de leurs parents biologiques, bien décidées à retrouver un père ou une mère.