Star Academy : les artistes invités de la finale du 7 février dévoilés !

Star Academy, liste des stars invités de la finale du samedi 7 février 2026 – Deux jours après la seconde demi-finale de la Star Academy 2025 et l’élimination de Victor, Ambre et Léa ont déjà commencé à préparer la grande finale ce lundi avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur la finale ce samedi 7 février 2026 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les deux finalistes auront la chance de chanter aux côtés de Bigloflo & Oli, Charlotte Cardin, Marine, Héléna, et Solann.

Chansons et artistes :



– Marine « Escroc » avec Léa

– Héléna « Adieu mon amour » avec Ambre

– Bigflo & Oli – medley « Sur la lune » et « Mourir pour renaitre » tous les 2

– Charlotte Cardin « Tant pis pour elle » avec Ambre

– Solann « Rome » avec Léa

Fanny et Lucie ont aussi annoncé un tableau des 9 académiciens qualifiés sur la tournée : une partie chanté / dansé avec Léa et une partie plus rock avec Ambre. Ils interpréteront aussi l’hymne de la tournée.

SONDAGE finale : qui doit gagner ?

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.