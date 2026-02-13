Star Academy : Fanny Delaigue fait son coming-out (VIDÉO)

Répétitrice emblématique de la Star Academy depuis deux saisons, Fanny Delaigue a fait une annonce forte et personnelle jeudi. Dans une interview accordée à Paint, la musicienne et coach vocale a révélé publiquement être gay, se confiant avec sincérité sur son parcours et ses questionnements.


« J’ai pendant très longtemps été avec des garçons, je sais pas si c’était par principe ou par choix. J’ai grandi à la campagne, l’homosexualité je ne savais même pas que ça existait ! », a-t-elle expliqué. Une déclaration touchante qui illustre le cheminement qu’elle a dû parcourir avant d’assumer pleinement son orientation sexuelle.

Arrivée à Montpellier à l’âge de 26 ans, sa vie prend alors un tournant inattendu. « En arrivant à Montpellier, j’avais 26 ans, je me suis faite draguer par une fille. (…) Quand j’ai commencé à me poser des questions sur mon orientation sexuelle et amoureuse j’ai eu très peur d’être seule et de perdre ma famille, mes amis et tous les repères que je m’étais construits », confie-t-elle.

La peur du rejet a longtemps freiné son envie de parler. Pourtant, le soutien de ses proches a été au rendez-vous, même si tout ne s’est pas fait sans difficulté. « Mon père a très bien réagi. (…) Pour ma mère ça a été un peu plus compliqué. (…) Elle a fini par bien réagir », raconte-t-elle avec émotion.


Aujourd’hui apaisée et pleinement épanouie, Fanny Delaigue partage également son bonheur amoureux : « Aujourd’hui je suis en couple avec une fille depuis 3 ans et demi et ça se passe trop bien ».

Un témoignage fort et inspirant, qui résonnera sans doute auprès de nombreux fans de la Star Academy et au-delà.

