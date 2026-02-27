Sept à Huit : Mélanie Anton dans le Portrait de la Semaine ce 1er mars 2026



Ce dimanche 1er mars à 19h30, Mélissa Anton sera l’invitée d’Audrey Crespo-Mara dans le « Portrait de la Semaine » du magazine d’information « Sept à Huit » sur TF1.











Un duo intergénérationnel devenu phénomène

Mélissa est l’arrière-petite-fille de Fernande, avec qui elle forme le duo tendre et complice « Mel & Fernande », suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Fernande a 101 ans, Mélissa 23. Entre elles, près d’un siècle d’écart et une complicité bouleversante.

Au départ, leur relation n’avait rien d’évident. Puis Fernande est venue vivre chez son arrière-petite-fille pour éviter l’EHPAD. Ce quotidien partagé a tout changé.

Un livre pour raconter leur histoire

Mélissa Anton publie « Mel & Fernande: En la regardant vieillir, j’ai appris à vivre » chez Fayard, un ouvrage dans lequel elle raconte cette cohabitation hors du commun et la force du lien qui l’unit à son arrière-grand-mère.



Son témoignage sensible et lumineux sera à découvrir dans le Portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 1er mars à 19h30 sur TF1