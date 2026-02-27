Un Si Grand Soleil Spoiler : le meurtrier de Martin arrêté, Pablo innocenté ! (épisode du 4 mars)



Un si grand soleil spoiler épisode 1871 du 4 mars 2026 – C’est la fin du cauchemar pour Pablo dans quelques jours dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, le meurtrier de Martin va enfin être arrêté et il va être innocenté !











Après avoir vu Janson et Xavier qui ont tenté de les berner pour récupérer la clé usb de Martin, Pablo a reconnu le tatouage de méduse de Xavier et s’est souvenu l’avoir vu près de la machine à café sur l’aire d’autoroute.

Alors avant de leur remettre la clé usb que Pablo a retrouvé cachée sous son lit, Caroline et son fils préviennent la police. Becker met en place une opération alors que Caroline retrouve Janson et Xavier. Pablo est avec Alex alors que Becker intervient et sauve Caroline, que Xavier menaçait de son arme.

Xavier et Janson sont arrêtés, Pablo est officiellement innocenté ! La juge Alphand souligne la dangerosité de l’opération, Becker assure qu’ils n’avaient pas le choix et Pablo explique pour la méduse.



