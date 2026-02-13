« Tout beau, tout n9uf » : pourquoi Cyril Hanouna est en mode rediffusion ce soir ?



Les téléspectateurs de W9 ont eu une drôle de surprise ce soir… Alors qu’un numéro inédit et en direct de “Tout beau, tout n9uf” était annoncé en grille, le rendez-vous quotidien de Cyril Hanouna n’a finalement pas été diffusé comme prévu. À la place, les fidèles du talk-show ont découvert… un best-of !











Une absence totalement imprévue

Rien ne laissait pourtant présager une telle situation. Dans les programmes officiels de W9, l’émission était bien annoncée en inédit et en direct. Plus surprenant encore, Cyril Hanouna était bien à l’antenne de Fun Radio cet après-midi, fidèle à son poste.

Mais à l’heure du talk-show, pas d’animateur, pas de direct… et aucune explication à l’écran. Les téléspectateurs, nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, ont exprimé leur incompréhension face à cette déprogrammation de dernière minute.

Silence radio

Pour l’heure, ni W9 ni Cyril Hanouna n’ont communiqué sur les raisons de cette absence soudaine. Problème technique ? Empêchement de dernière minute ? Changement stratégique décidé en urgence ?



Une chose est sûre : cette absence inattendue n’est pas du goût des fidèles de l’émission.