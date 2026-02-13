Demain Nous Appartient spoiler : qui a enlevé Fred ? Victoire et Georges découvrent... (vidéo épisode du 18 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Qui a enlevé Fred et pourquoi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Victoire et Georges vont découvrir que c’est quelqu’un caché sous le pseudonyme « 13 » qui est derrière l’enlèvement de Fred.











Publicité





Et alors que ce dernier a aussi cherché à s’en prendre à Geroegs, ce dernier a une théorie et il en fait part avec Victoire : il pense que c’est elle que le ravisseur cherche à atteindre !

Qui peut bien vouloir s’en prendre à Victor en enlevant Fred ? Le mystère reste entier mais Georges l’a localisé à Sète…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Fred enlevé ? Avis de recherche à Sète ! (vidéo épisode du 17 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2142 du 17 février 2026 : le déguisement surprenant de Jordan

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.