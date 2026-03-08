

20h30 le dimanche du 8 mars 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 8 mars 2026 : We love Québec

Ce dimanche, 20h30 le dimanche revient sur une nouvelle histoire d’amour artistique entre la France et le Québec. Lors des dernières Victoires de la Musique, la chanteuse Charlotte Cardin a été sacrée artiste féminine de l’année, confirmant une fois de plus le lien particulier qui unit les deux scènes musicales.

Une relation privilégiée qui dure depuis des décennies et qui a déjà vu triompher en France de grandes figures québécoises comme Céline Dion ou Robert Charlebois. Sans oublier le phénomène Starmania, la célèbre comédie musicale composée par Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon, ou encore le succès populaire de Garou.



Car si les histoires d’amour ne s’expliquent pas toujours, celle qui unit la France et le Québec se raconte volontiers avec ce mélange unique de grain de folie, de talent et d’autodérision qui caractérise si bien nos cousins d’Amérique du Nord.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV