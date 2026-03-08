Ici Tout Commence spoilers : un retour, Jasmine dans la tourmente, les résumés jusqu’au 27 mars 2026



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 27 mars 2026 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Benoit Delobel est de retour à l’institut ! Entre Milan et Anaïs, la relation se tend et c’est Jasmine qui va payer les pots cassés.

Pendant ce temps là, Loup et Bianca doivent cuisiner en binôme. Et contre toute attente, ça semble bien fonctionner entre eux.

Quant à Bakary, il enchaine les maladresses… Et Lionel et Fleur se retrouvent en compétition !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 mars 2026

Lundi 23 mars 2026 (épisode 1398) : Avec Jasmine, Tom est frappé de clairvoyance. En cuisine, Loup et Bianca ne lâchent rien. Gaspard jubile de son pouvoir !

Mardi 24 mars 2026 (épisode 1399) : Anaïs pousse Milan sur une pente glissante. Maya s’exerce à la vengeance. Loup et Bianca sont punis pour excès de zèle.

Mercredi 25 mars 2026 (épisode 1400) : Milan prend une douche froide ! Anouk et Mehdi enchaînent les gaffes à l’Hôtel Jourdain. Lionel se lance dans une compétition contre Fleur.

Jeudi 26 mars 2026 (épisode 1401) : À l’Institut, Jasmine paye les pots cassés… Bakary enchaîne les maladresses. Lionel et Fleur baissent les armes.

Vendredi 27 mars 2026 (épisode 1402) : Jasmine pactise avec le diable. Coline jette Bakary sous le bus ! Olivia ouvre les yeux de Loup et Bianca.

