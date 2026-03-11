Audiences 10 mars 2026 : « Le fantôme des Saintes » leader devant « Koh-Lanta », France 2 au plus bas



Audiences 10 mars 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la rediffusion du téléfilm « Le fantôme des Saintes », qui a captivé 3,31 million de téléspectateurs pour 20,1% de pda.





C’est devant TF1 avec l’épisode 2 de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,86 millions de téléspectateurs pour 16,8% de pda.







Audiences 10 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la rediffusion du film « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal », qui a été suivi hier soir par 1,77 million de téléspectateurs pour 11,9%.

France 2 est faible avec un numéro inédit de « L’Évènement », qui n’a intéressé que 865.000 téléspectateurs pour 5,5% de pda.



Sur W9, l’épisode 8 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 390.000 téléspectateurs pour 2,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie