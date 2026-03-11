Ici tout commence du 11 mars : Laetitia révèle la vérité à Bakary (résumé + vidéo épisode 1390 en avance)



Ici tout commence du 11 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1390 – Laetitia va finalement décider de révéler la vérité à Bakary ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Bakary est sous le choc alors que Stanislas décide de se présenter au Prix Armand en candidat libre…





Ici tout commence du 11 mars – résumé de l’épisode 1390

Stanislas affirme à Laetitia qu’il peut participer au Prix Armand malgré ses TOC et continuer à enseigner, mais elle doute et lui conseille de dire la vérité à Bakary. Mais il préfère que celui-ci pense qu’il l’a abandonné plutôt que d’apprendre qu’il a failli le tuer. À l’Institut, Stanislas annonce à Anaïs et Clotilde qu’il participera au Prix Armand en candidat libre. Malgré leurs réserves, il maintient sa décision et demande à Ferdinand d’être son assistant. Quand Angèle l’apprend, elle est blessée qu’il ne lui en ait pas parlé…

À l’entraînement, Stanislas devient très dur avec Ferdinand sur le service du vin. Le ton monte, Ferdinand le traite de malade et Stanislas le renvoie. En sortant, Ferdinand raconte la scène à Laetitia, Coline et Bakary. Laetitia finit alors par révéler à Bakary que Stanislas souffre de TOC et qu’il est responsable de l’incendie chez Bakary quand il était enfant, ce qui avait poussé sa mère à lui interdire de voir son fils.



Au CDI, Carla surprend Jim et Zoé en train de s’embrasser. Méfiante, elle décide de tester Jim pour vérifier s’il mérite Zoé. Elle organise plusieurs situations pour observer sa réaction, mais reste peu convaincue par ses réponses. De son côté, Maya découvre un bracelet dans le gilet de Gaspard et pense d’abord qu’il est pour elle. Il lui explique finalement qu’il provient de la boîte d’objets perdus du Double A, dont il revend parfois le contenu. Maya révèle l’existence de cette boîte à d’autres élèves et décide que chacun pourra désormais y prendre un objet par mois, ce que Gaspard accepte.

Ici tout commence du 11 mars 2026 – extrait vidéo

