« S.W.A.T. » du 11 mars 2026 : les épisodes inédits ce soir sur TF1



Publicité





« S.W.A.T. » du 11 mars 2026 – Ce mercredi soir, TF1 débute la diffusion de la saison 8 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







Publicité





« S.W.A.T. » du 11 mars 2026 : vos épisodes inédits ce soir

« Le sentier interdit » : Alors qu’elles partent en randonnée, Powell et Gamble découvrent par hasard une ferme clandestine de cannabis où des jeunes femmes sont retenues en esclavage. Incapables de demander des renforts, elles doivent se débrouiller seules pour affronter les membres d’un cartel asiatique. De son côté, Hondo tente d’encourager Andre à continuer sur la bonne voie.

« Le trésor du Santa Clara » : Le trésor du Santa Clara, remonté à la surface il y a quelques années, doit bientôt être restitué à la Colombie. Mais l’équipe qui l’a découvert ne l’entend pas ainsi : privée de ce butin, elle revient en force et abat les conservateurs du musée chargés de le garder. L’équipe 20 fait alors appel à Karla Lopez, une attachée de l’ambassade colombienne qui a survécu au braquage. Pendant ce temps, Tan reçoit une convocation au tribunal : Dobes l’assigne en justice et le tient pour responsable de son accident. Envoyé par Tan pour jouer les médiateurs, Deacon se retrouve malgré lui mêlé à une affaire qui le dépasse.



Publicité





Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson), Jay Harrington (David « Deacon » Kay), David Lim (Victor Tan), Anna Enger Ritch (Zoe Powell), Niko Pepaj (Miguel « Miko » Alfaro), Annie Ilonzeh (Devin Gamble), Patrick St. Esprit (Robert « Bob » Hicks)