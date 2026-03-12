Audiences 11 mars 2026 : « L’affaire Laura Stern » petit leader, « S.W.A.T » de retour au plus bas

Audiences 11 mars 2026 – C’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences hier soir avec la nouvelle série inédite « L’affaire Laura Stern ». Déjà disponible depuis plusieurs semaines sur france.tv, la série a rassemblé 2,22 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,1% de pda.


C’est devant France 3 avec une rediffusion du magazine « Des racines et des ailes », qui a réuni 1,69 million de téléspectateurs pour 10,2% de pda.

Audiences 11 mars 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de la série « S.W.A.T ». Les deux épisodes ont été suivis par 1,67 million de téléspectateurs en moyenne pour 9,8% de pda. C’est faible et en dessous des dernières audiences de la série en novembre dernier.

M6 suit avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,40 million de téléspectateurs pour 7,8% de pda. C’est faible et en baisse par rapport au lancement la semaine dernière.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

