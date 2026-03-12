Ici tout commence du 12 mars : Stanislas prêt à partir, Bakary face à la vérité (résumé + vidéo épisode 1391 en avance)



Ici tout commence du 12 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1391 – Laetitia va finalement décider de révéler la vérité à Bakary ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Bakary est sous le choc alors que Stanislas décide de se présenter au Prix Armand en candidat libre…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 mars – résumé de l’épisode 1391

À l’Institut, Bakary décide d’appeler sa mère pour qu’elle lui dise la vérité sur le départ de Stanislas. Celui-ci avoue à Angèle et Coline qu’enfant, Bakary a été blessé dans un incendie déclenché après qu’il a oublié une casserole sur le feu. La mère de Bakary a alors coupé les ponts. Depuis, Stanislas souffre de TOC. Angèle lui reproche de ne jamais lui en avoir parlé.

À l’Institut, Billie reproche à Ferdinand son manque d’empathie envers Stanislas. De son côté, Awa avoue à Bakary qu’elle n’a jamais pardonné à Stanislas. Bakary regrette surtout qu’on lui ait caché la vérité, pensant longtemps que Stanislas était parti parce qu’il ne l’aimait pas.



Décidé à quitter la ferme pour Londres, Stanislas est finalement retenu par Bakary, qui lui demande de rester et de devenir son assistant pour le Prix Armand.

Par ailleurs, Zoé accepte un déjeuner chez Jim, touchée par ses attentions. Ils décident de se mettre en couple, ce que Carla finit par approuver après avoir testé Jim. Enfin, lors d’une session cuisine avec Léonard, Pénélope et Malik, les tensions éclatent. Pénélope critique Malik sans savoir qu’il l’entend, avant de découvrir qu’il est en réalité derrière le compte Foodcrusher qu’elle admire.

Ici tout commence du 12 mars 2026 – extrait vidéo

