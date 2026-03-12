« Erica » : du 12 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 2)



Erica, vos épisodes inédits du jeudi 12 mars 2026 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la la saison 2 inédite de la série « Erica » avec Julie de Bona, Grégory Fitoussi, et Théo Fernandez. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 12 mars

Episode 3 « Frères » (partie 1) : En partageant une ancienne photo de sa mère, Erica fait ressurgir un secret resté enfoui depuis près d’un demi-siècle. Sur ce cliché figure Farid Hussein, retrouvé assassiné peu après, tenant dans sa main des pages arrachées d’un journal intime disparu. En remontant le fil du passé, Erica découvre une jeunesse faite d’amitiés fortes, de jalousies et de violences. Une disparition jamais élucidée refait surface, tandis que témoins et suspects disparaissent tour à tour. La vérité, elle, menace de réapparaître… au risque de faire une nouvelle victime.

Episode 4 « Frères » (partie 2) : Une ancienne photo, un journal intime déchiré et des secrets enfouis depuis des décennies refont surface. Entre suicides, meurtres et disparitions, Erica remonte peu à peu le fil du passé d’Elsie. Elle découvre aussi l’existence de l’enfant caché de Kamil et se retrouve confrontée à des révélations explosives. Vengeance, amour et trahison s’entremêlent jusqu’au dénouement brutal. Au terme de cette quête, Erica se retrouve seule, face à un avenir plus incertain que jamais.



« Erica » : rappel de la présentation de la saison 2

Dans la lignée de la première saison, l’écrivaine Erica Faure et le capitaine de police Patrick Saab sont confrontés à de nouvelles épreuves. Entre investigations haletantes et turbulences intimes, ils s’efforcent de maintenir l’harmonie au sein de leur famille. Mariage à préparer, retour inattendu de l’ex-épouse, secrets longtemps dissimulés… Les obstacles ne manqueront pas sur leur chemin.

Personnages et interprètes

Avec : Julie De Bona (Erica Faure), Grégory Fitoussi (Patrick Saab) Théo Fernandez (Martin Moulin), Maud Baecker (Anna Faure-Maillol) Hubert Delattre (Dan), Catherine Benguigui (Christine Saab), Benjamin Douba Paris (Eddy Diallo)