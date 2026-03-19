Audiences 18 mars 2026 : « L’affaire Laura Stern » petit leader devant « S.W.A.T »



Publicité





Audiences 18 mars 2026 – Pas grand monde devant la télé hier soir ! Aucune chaine n’a franchi la barre des 2 millions de téléspectateurs et c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences hier soir avec le final de la série « L’affaire Laura Stern ». Les deux derniers épisodes ont rassemblé 1,86 million de téléspectateurs en moyenne pour 11,7% de pda.





C’est devant TF1 avec la nouvelle saison inédite de la série « S.W.A.T ». Les deux épisodes ont été suivis par 1,79 million de téléspectateurs en moyenne pour 10,9% de pda.







Publicité





Audiences 18 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,54 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda.

France 3 suit avec un numéro inédit du magazine « Secrets d’histoire », qui a réuni 1,41 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie