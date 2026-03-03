Ici tout commence du 3 mars : Stanislas triche, Bakary révèle la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1384 en avance)



Ici tout commence du 3 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1384 – Bakary va révéler la vérité sur Stanislas ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Stanislas triche lors des sélections, où il déclare Coline gagnante…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 3 mars – résumé de l’épisode 1383

La tension monte entre Jude et Mattéo, toujours aussi froid et provocateur. Lassé, Jude confie à Enzo qu’il envisage de rompre, décision qu’il confirme plus tard au comptoir. Si Enzo approuve, Tom l’encourage au contraire à continuer la guerre. De son côté, Mattéo écope de quinze jours de nettoyage après que Jude lui ait fait livré une peluche géante en cours de Clotilde Armand, et promet de se venger.

Dans le parc de l’Institut Auguste Armand, Jasmine apprend que Jim fréquente Zoé. Blessée, elle confronte Jim au Double A : il admet qu’il y a un truc, sans être officiellement en couple. Déstabilisée, Jasmine se confie à Milan, qui tente de la remotiver en cuisine. Le soir, Milan et Mehdi lui organisent une dégustation entre colocs pour lui redonner l’inspiration.



Stanislas, stressé par l’arrivée surprise de Bakary à l’Institut, prévient discrètement sa mère. Bakary explique vouloir travailler en salle et renouer avec lui, mais il sent son malaise. Lors d’une épreuve d’œnologie, Bakary trouve le bon millésime (2014) d’un Côte d’Or face à Coline… pourtant Stanislas la déclare gagnante. Ferdinand soupçonne une tricherie, affirmant qu’ils n’ont aucun millésime 2017 en stock. Acculé, Stanislas prétend avoir jeté la bouteille… Bakary révèle alors que Stanislas est son ex-beau-père, qui avait promis de l’adopter avant de l’abandonner !

Ici tout commence du 3 mars 2026 – extrait vidéo

