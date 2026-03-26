Audiences 25 mars 2026 : « Apparences » leader, succès pour « Le prime des vérités »



Publicité





Audiences 25 mars 2026 – C’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences hier soir avec le lancement de la série « Apparences ». Les deux premiers épisodes ont rassemblé 3,14 millions de téléspectateurs en moyenne pour 18,6% de pda.





C’est loin devant W9 avec la première partie du « Prime des vérités » de Cyril Hanouna, suivi hier soir par 1,77 million de téléspectateurs pour 9,8% de pda.







Publicité





Audiences 25 mars 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de la série « S.W.A.T ». Les deux épisodes ont été suivis par 1,69 million de téléspectateurs en moyenne pour 10,3% de pda.

France 3 suit avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui a réuni 1,53 million de téléspectateurs pour 9,9% de pda.



Publicité





M6 suit avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,46 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie