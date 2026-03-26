« Barbie » : histoire et interprètes du film ce soir sur TMC (26 mars 2026)

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« Barbie », c’est le film qui vous attend ce jeudi 26 mars 2026 sur TMC. Un film à l’immense succès en salles en 2023 signé Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h25 sur la chaîne, juste après Quotidien, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







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« Barbie » : résumé, histoire

Troublée par des pensées sombres, Barbie décide de quitter Barbie Land pour retrouver la personne à l’origine de son mal-être. Accompagnée de Ken, elle découvre dans le monde réel que les femmes n’y occupent pas la place dominante, une révélation qui inspire rapidement de nouvelles ambitions chez lui.

Le casting

Avec : Margot Robbie (Barbie), Ryan Gosling (Ken), Issa Rae (Présidente Barbie), Kate McKinnon (Barbie bizarre), America Ferrera (Gloria), Ariana Greenblatt (Sasha)



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Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce de votre film.