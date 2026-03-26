« Tout beau, tout n9uf » : Cyril Hanouna diffuse les images de l’agression de Fabien Lecœuvre (VIDÉO)

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Moment particulièrement tendu hier soir sur W9. Dans un numéro spécial de « Tout beau, tout n9uf » intitulé « Le prime des vérités », Cyril Hanouna a diffusé pour la première fois la vidéo de l’agression survenue vendredi dernier en coulisses de l’émission. Présent en plateau, Fabien Lecœuvre est revenu longuement sur les faits et sur les conséquences de ce coup de poing porté par Stéphane Tapie.











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Une séquence choc montrée pour la première fois

La production a choisi de montrer les images de la scène, filmée pendant la coupure publicitaire. On y voit l’altercation éclater rapidement, avant que Stéphane Tapie ne porte un coup au visage de Fabien Lecœuvre, provoquant sa chute. La diffusion de ces images, très commentée sur les réseaux sociaux, a marqué un tournant dans cette affaire médiatique.

Voici les images de l'altercation entre @FabienLecoeuvre et Stéphane Tapie sur le plateau de #TBT9 pendant une coupure publicitaire pic.twitter.com/pxBIie5mo9 — TBT9 (@TBT9_W9) March 25, 2026



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Très ému, Fabien Lecœuvre a d’abord tenu à remercier l’animateur et l’équipe de l’émission pour leur soutien depuis l’incident.

« Mes premières paroles c’est pour remercier Cyril et la famille parce que c’est dans ces épreuves qu’on se rend compte de ça. Tout le monde a été là. Entre samedi midi et ce midi, toutes les heures, j’avais quelqu’un au téléphone », a-t-il déclaré en direct.

Le chroniqueur a expliqué avoir reçu de nombreux appels et messages de la part de la production et de ses collègues, un soutien qu’il dit avoir trouvé essentiel dans les jours qui ont suivi son hospitalisation.

Un traumatisme crânien et une perte de connaissance

Fabien Lecœuvre a ensuite décrit en détail la violence des coups reçus et leurs conséquences médicales. Il a confirmé avoir subi un traumatisme crânien, nécessitant une surveillance médicale stricte pendant plusieurs jours.

« Après un traumatisme crânien, on vous met en isolement pendant 72 heures. J’ai choisi d’aller en clinique pour ne pas être vu dans les hôpitaux. J’ai vu pleins de médecins, des spécialistes », a-t-il expliqué.

Le chroniqueur a précisé que le premier coup avait été porté au sommet du crâne, sur une zone particulièrement sensible : « Le problème c’est que j’ai pris un coup au milieu, sur la zone fontanelle du crâne, on tue un homme sur cette zone-là. (…) Donc j’ai perdu conscience et connaissance à un moment donné. »

Il a également décrit un second impact : « Le deuxième coup que j’ai pris, c’est dans la joue, sur la pommette et là, je suis tombé à l’envers du siège et je me suis tapé la tête au sol. »

La diffusion de la vidéo et le témoignage détaillé de Fabien Lecœuvre pourraient peser dans la procédure qu’il envisage contre Stéphane Tapie.