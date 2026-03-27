Ici tout commence du 27 mars : Jasmine fait un pari risqué, Anaïs quitte Milan ! (résumé + vidéo épisode 1402 en avance)

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Ici tout commence du 27 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1402 – Jasmine va faire un pari très risqué pour sa santé ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et de son côté, Anaïs propose à Milan de mettre leur couple en pause !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 27 mars – résumé de l’épisode 1401

Au studio, le chef Delobel demande à Enzo de préparer un plan B pour son restaurant, car il ne fait plus confiance à Jasmine. Lionel refuse d’être en concurrence avec elle, mais Julia se dit prête à la remplacer si besoin.

Tom et Milan décident chacun de régler leurs tensions : Tom va voir Jasmine, qui manque d’inspiration à l’Atelier et replonge dans un ancien carnet de recettes. Il lui suggère d’arrêter son traitement pour retrouver sa créativité, mais elle refuse, consciente des risques. De son côté, Milan tente de discuter avec Anaïs, qui propose finalement qu’ils fassent une pause, faute de temps pour leur couple.



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Plus tard, Enzo révèle à Jasmine que Julia est le plan B de Delobel. Jasmine confronte la jeune femme, qui lui assure qu’elle espère qu’elle réussira, tout en restant prête à saisir sa chance. Déstabilisée mais motivée par Tom, Jasmine décide de travailler tout le week-end, avant de choisir en secret de jeter ses médicaments…

À la ferme, Bakary appréhende son premier cours avec la cheffe Guinot. Lors d’un exercice mêlant cuisine et critique à l’aveugle, il critique durement le plat de Coline sans savoir que c’est le sien, ce qui la blesse malgré ses excuses.

Enfin, la cheffe Listrac annonce aux élèves qu’elle est devenue MOF. Sur ses conseils, Loup et Bianca mettent fin à leur rivalité et commencent à cuisiner ensemble, une complicité naissante que Joséphine remarque en les observant…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jasmine perd le contrôle, elle dérape face à… (vidéo épisode du 31 mars)

Ici tout commence du 27 mars 2026 – extrait vidéo

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