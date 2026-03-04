Audiences 3 mars 2026 : « Mémoires à vif » leader devant « Koh-Lanta »

Par /

Audiences 3 mars 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la rediffusion du téléfilm « Mémoires à vif », qui a captivé 2,84 million de téléspectateurs pour 16,3% de pda.


C’est devant TF1 avec le lancement de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,79 millions de téléspectateurs en moyenne pour 19% de pda. C’est le plus faible démarrage enregistré par le jeu d’aventure de la chaîne.

Capture TF1


Audiences 3 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la rediffusion du film « Indiana Jones : La dernière croisade », qui a été suivi hier soir par 1,98 million de téléspectateurs pour 13%.

France 2 suit avec le documentaire inédit « Royaumes d’Asie », qui a intéressé 1,64 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.


Sur W9, l’épisode 6 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 560.000 téléspectateurs pour 3,1% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

