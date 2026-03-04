Koh-Lanta : Françoise sort du silence après son élimination « j’ai fait tout ce que je pouvais » (VIDÉO)



Publicité





C’est Françoise qui a été éliminée de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » hier soir à l’issue du premier épisode de l’aventure. Elle a été la première à faire les frais de la relique ouverte après le conseil puisque l’ensemble des aventuriers avait voté contre Lionel !











Publicité





Avec la nouvelle règle des reliques du destin, Lionel a eu une seconde chance. Il a découvert dans sa relique qu’il pouvait défier quelqu’un en duel et il a choisi Françoise. Lionel a remporté son duel et a donc sauvé sa place !

« C’est les reliques du destin et il y avait une partie de chance. (…) Je n’ai jamais eu la vie facile et jamais eu de chance, c’est toujours du travail et ce que j’essaie d’inculquer à mes enfants » a confié Françoise à chaud après son élimination, très émue.

Evidemment, elle est très déçue même si elle avoue avoir tout donné : « Je me suis déçue parce que je voulais leur montrer plus (…) même si je pense que je n’aurai pas pu donner plus aujourd’hui. Je me suis donnée à 100%, j’ai fait tout ce que je pouvais. Je n’ai pas de regret par rapport à l’épreuve et par rapport à l’équipe non plus »



Publicité





Concernant le retour de Lionel dans l’équipe rouge, Françoise avoue que ça s’annonce compliqué pour lui : « Que Lionel en profite, c’est son aventure, chacun est là avec son destin en main. (…) Mais je lui souhaite aussi du courage parce que revenir dans une aventure où 9 personnes ont décidé de vous éliminer, c’est pas évident »

Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

A LIRE AUSSI : Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 1 ? (résumé + replay 3 mars 2026)