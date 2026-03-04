« Top Chef » du 4 mars 2026 : lancement de la saison 17 ce soir sur M6



« Top Chef » du 4 mars 2026 – C’est le jour J ! Ce soir, c’est le lancement de la saison 17 de « Top Chef » sur M6.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







« Top Chef » du 4 mars 2026, présentation de la saison 17

La saison 17 de Top Che démarre ce mercredi soir et elle promet de bousculer toutes les habitudes ! Cette année, le concours culinaire renverse la table et sort littéralement de ses murs. Fini le confort des cuisines traditionnelles : chaque semaine, les candidats seront plongés dans un univers gastronomique différent, au cœur de décors exceptionnels. L’objectif ? Couronner le ou la chef(fe) qui incarnera le mieux la cuisine de demain : capable de se réinventer, de s’adapter à tous les formats et de faire rayonner son identité culinaire partout, avec la même exigence.

Autre grand changement : les brigades disparaissent. Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel redeviennent des jurés à part entière. Désormais, chaque candidat devra défendre seul sa cuisine, son univers et sa vision face à l’ensemble du jury.



Pour cette grande première, les participants sont envoyés dans le sanctuaire de la comfort food : un restaurant d’altitude où réconfort rime avec haute gastronomie. Direction Tignes, au Le Panoramic, perché à 3 000 mètres d’altitude. Sous les yeux des jurés et des chefs invités Clément Bouvier (chef du Panoramic) et Yann Couvreur, les candidats devront revisiter deux incontournables : le fromage fondu et croustillant, puis le mythique chocolat chaud.

Qui réussira à transformer ces classiques ultra réconfortants en véritables créations gastronomiques d’exception ? Réponse mercredi soir pour un lancement de saison qui s’annonce aussi spectaculaire que gourmand.

Vidéo

Voici de premières images de ce qui vous attend ce soir, histoire de se mettre dans le bain.

"Oubliez tout ce que vous savez…"

Top Chef fait son grand retour ! 🔪#TopChef – saison 17 inédite, tous les mercredis à 21:10, dès le 4 mars sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/kIjE9orpzb — M6 (@M6) March 1, 2026

