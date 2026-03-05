Audiences 4 mars 2026 : « Au coeur de nos terres » leader, retour au plus bas pour « Top Chef »



Audiences 4 mars 2026 – C’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences hier soir avec le téléfilm inédit « Au coeur de nos terres », qui a rassemblé 3,08 millions de téléspectateurs pour 17,7% de pda.





C’est devant TF1 avec la saison 3 inédite de la série « Elsbeth ». Les deux épisodes ont été suivis par 1,90 million de téléspectateurs en moyenne pour 11,7% de pda.







Audiences 4 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le lancement de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,80 million de téléspectateurs pour 10% de pda. C’est le plus faible démarrage historique du concours culinaire.

France 3 suit avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui a réuni 1,46 million de téléspectateurs pour 9,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie