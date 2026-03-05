Adriana Karembeu se confie sur Marc Lavoine : « je pense que j’ai trouvé le bon »



La mannequin et animatrice télé Adriana Karembeu s’est confiée avec sincérité sur sa relation avec le chanteur Marc Lavoine dans une interview accordée à Paris Match. Visiblement très amoureuse, l’ancienne star des podiums n’a pas caché le bonheur qu’elle vit aujourd’hui et laisse même entendre qu’elle a peut-être enfin trouvé l’homme de sa vie.











Adriana Karembeu amoureuse : « Je pense que j’ai trouvé le bon »

Dans les colonnes de Paris Match, Adriana Karembeu évoque sans détour l’intensité de ses sentiments pour Marc Lavoine. La mannequin reconnaît être capable de tout par amour, quitte à bouleverser sa vie.

« Je peux tout faire par amour, c’est même dangereux. Je peux tout quitter, je peux partir. Et je l’ai fait à plusieurs reprises. »

Très souvent séparés par leurs emplois du temps chargés, les deux amoureux entretiennent leur relation à distance… mais restent en contact permanent.

« La personne que j’ai le plus souvent au téléphone, c’est mon amoureux évidemment. Vous n’imaginez pas, ça peut durer des heures. Mais des heures. Rarement moins de cinq heures… Je voyage beaucoup donc il faut se rattraper quelque part. »

Interrogée sur l’avenir de leur couple, Adriana Karembeu semble particulièrement confiante.



« Est-ce que j’ai trouvé le bon ? Je pense. J’espère. Non, je pense que je sais même. »

La mannequin de 53 ans explique aussi ce qui l’a séduite chez le chanteur et comédien. Plusieurs traits de caractère ont immédiatement retenu son attention.

« Ce qui m’a plu chez lui ? La sensibilité, l’intelligence et l’humour. La gentillesse aussi. »

Plus encore, l’amour qu’elle ressent semble lui donner une nouvelle énergie et une lumière particulière, comme elle le confie avec émotion.

« Je me trouve jolie quand je suis amoureuse parce que, par rapport à ce que les gens me disent, ils me disent que j’ai une espèce de lumière en moi. Ça me touche, et je suis en vie, d’un coup. »

Des confidences pleines de tendresse qui confirment que la relation entre Adriana Karembeu et Marc Lavoine semble plus solide que jamais.