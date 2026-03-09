Audiences 8 mars 2026 : « Nouveau départ » leader devant « Black Widow »



Audiences 8 mars 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Nouveau départ », qui a intéressé 2,83 millions de téléspectateurs pour 16,4% de pda.





C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Black Widow », qui a été suivi par 2,60 millions de téléspectateurs pour 17,5% de pda.







Audiences 8 mars 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec deux épisodes inédits de « Mystères au paradis », qui ont été suivis par 2,31 millions de téléspectateurs en moyenne pour 14,3% de pda.



M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,23 million de téléspectateurs pour 18,1% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie