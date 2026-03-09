Tentative de meurtre contre Rihanna : des coups de feu tirés sur sa maison à Beverly Hills !



Grosse frayeur pour Rihanna. La superstar mondiale a été la cible d’une violente attaque hier, dimanche 8 mars, lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés sur sa résidence de Beverly Hills, alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de la propriété.











Des tirs en pleine journée

Selon plusieurs médias américains, les faits se sont produits vers 13h20 dimanche. Une femme d’une trentaine d’années aurait ouvert le feu depuis un véhicule stationné devant la propriété de la chanteuse.

La suspecte aurait tiré entre sept et dix balles à l’aide d’un fusil en direction du portail et de la façade de la maison. Au moins un projectile aurait traversé un mur de la résidence, provoquant une énorme frayeur à l’intérieur.

Rihanna présente au moment de l’attaque

Au moment des tirs, Rihanna se trouvait dans la maison, mais heureusement, il n’y a a eu aucun blessé. On ignore encore si son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, ainsi que leurs enfants, étaient également présents au moment des faits.



Pour rappel, la star avait acheté cette luxueuse propriété située dans les hauteurs de Beverly Hills en 2021 pour environ 13,8 millions de dollars.

Une suspecte arrêtée

Alertée par plusieurs appels signalant des coups de feu, la police de Los Angeles est rapidement intervenue et a procédé à l’arrestation d’une femme suspectée d’être l’auteure des tirs. Son identité et ses motivations n’ont pas encore été dévoilées par les autorités, qui poursuivent l’enquête afin de déterminer si la chanteuse était directement visée.

Pour l’heure, Rihanna n’a pas réagi publiquement à cet incident. Mais cette attaque a évidemment provoqué une vive inquiétude chez ses fans à travers le monde. L’artiste barbadienne, devenue l’une des célébrités les plus influentes de la planète, partage aujourd’hui son temps entre sa carrière musicale, ses marques de cosmétiques et sa vie de famille à Los Angeles.