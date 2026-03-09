Ici tout commence du 9 mars : Bakary face à Stanislas, Laetitia de retour ! (résumé + vidéo épisode 1388 en avance)



Ici tout commence du 9 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1388 – Stanislas doit quitter son poste à l’institut ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Ferdinand le remplace au Double A tandis qu’Anaïs fait revenir Laetitia pour le remplacer pour le Prix Armand…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 9 mars – résumé de l’épisode 1388

À l’hôtel Jourdain, Mehdi surprend Ismaël en pyjama dans la cuisine. Ismaël explique au chef qu’il ne peut pas faire la grasse matinée, sa chambre étant juste au-dessus. Plus tard, Denis et Jeanne le découvrent en train de réviser dans la buanderie, faute de pouvoir se concentrer dans sa chambre. Réalisant qu’ils l’ont délaissé, ils tentent de se rattraper en lui organisant une journée VIP à l’hôtel, comme lorsqu’il était enfant, même si Ismaël hésite à accepter.

Au Studio, Milan croit devoir cuisiner avec Anaïs, mais celle-ci lui pose finalement un lapin. Plus tard, elle réalise son oubli, tandis que Milan confie à Jasmine qu’ils se croisent à peine ces derniers temps et que cuisiner avec elle lui manque beaucoup.



À l’Institut, Stanislas s’apprête à partir et Anaïs annonce que Ferdinand le remplacera au Double A, malgré les protestations du professeur de salle. De son côté, Bakary recroise Stanislas, qui tente de s’excuser après l’avoir évincé du concours d’entrée. Toujours blessé, Bakary refuse cependant de porter plainte malgré les encouragements de Ferdinand.

Au Double A, Ferdinand doit gérer le service et découvre la difficulté de devoir être sur tous les fronts. A la ferme, une arrivée surprise vient tout bouleverser : Laetitia. Elle annonce à Angèle et Stanislas être venue pour le Prix Armand, Anaïs lui a demandé de le remplacer et elle a accepté ! Mais elle assure avoir un plan pour qu’il soir réintégré…

Ici tout commence du 9 mars 2026 – extrait vidéo

