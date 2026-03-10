Audiences 9 mars 2026 : « Maison de retraite, la série » leader devant « L’art du crime »



Audiences 9 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec la nouvelle série inédite « Maison de retraite, la série ». L’épisode 1 a captivé 3,54 millions de téléspectateurs pour 20,2% de pda. Le second épisode a vu une perte significative de téléspectateurs avec seulement 2,82 millions pour 20,7% de pda.





C’est devant France 2 avec une rediffusion de la série « L’art du crime », qui a rassemblé 2,99 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.







Audiences 9 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,74 million de téléspectateurs pour 9,8% de pda.

France 3 est faible avec le film inédit « Les miens », qui n’a intéressé que 819.000 téléspectateurs pour 4,8% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie