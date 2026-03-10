« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » du 10 mars : grosses tensions dans l’épisode 2, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)



« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 2 du mardi 10 mars 2025 – Après l’élimination de Françoise chez les Rouges la semaine dernière, place à l’épisode 2 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir, les aventuriers vont faire face aux premières grosses tensions !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 2

Ce soir, Lionel mène la danse avec son collier d’immunité ! Un collier qu’il a remporté alors que tout le monde a voulu l’éliminer au conseil mais grâce aux reliques du destin, il a pu choisir d’affronter Françoise en duel et il est ressorti victorieux et intouchable ! Les Rouges doivent se ressaisir et aller chercher une première victoire d’équipe.

Pour l’immunité ce soir, place à l’épreuve classique de l’apnée. Et deux aventuriers vont se démarquer ! Dans le même temps, les corps commencent à souffrir et les nerfs se tendre. Des caractères se révèlent incompatibles et de premiers clashs éclatent.



VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 2 du 10 mars

vidéo à venir