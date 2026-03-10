« Le Grand Échiquier » déprogrammé, France 2 diffusera un numéro exceptionnel de « L’Événement » (10 mars)



Publicité





Changement de programme ce mardi soir sur France 2. La chaîne a décidé de déprogrammer le numéro spécial du « Grand Échiquier » consacré à Serge Gainsbourg afin de proposer une édition exceptionnelle de son magazine politique L’Événement.











Publicité





Dans un communiqué de presse, la chaîne explique cette décision par l’actualité internationale particulièrement tendue : « Face à l’escalade du conflit au Moyen-Orient et ses répercussions internationales, la rédaction nationale de France Télévisions propose un numéro exceptionnel de L’Événement, mardi 10 mars en direct, après le Journal de 20h sur France 2. »

L’émission sera présentée en direct par Caroline Roux. Au programme : décryptages, analyses et reportages exclusifs pour comprendre les enjeux géopolitiques, humanitaires et diplomatiques de cette crise majeure.

Plusieurs questions seront notamment abordées au cours de la soirée : quel avenir pour l’Iran ? Quelles conséquences pour les pays de la région mais aussi pour la France ? Et quel impact cette crise pourrait-elle avoir sur l’économie et le portefeuille des Français ?



Publicité





Autour de Caroline Roux, de nombreux invités seront présents sur le plateau. Les envoyés spéciaux et correspondants de la rédaction nationale de France Télévisions interviendront également en direct depuis les zones de conflit, mais aussi depuis les États-Unis et plusieurs pays d’Europe afin d’apporter leurs analyses et témoignages.

La diffusion du « Grand Échiquier » spécial Gainsbourg est donc reportée à une date ultérieure.