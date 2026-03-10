C à vous du 10 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 10 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Municipales : les enjeux locaux au cœur du scrutin. On en parle avec Blanche Leridon, directrice des études France de l’Institut Montaigne et Stephane Zumsteeg, directeur du département Politique et Opinion, Ipsos BVA

🔵 Louis XVI : la chambre du roi détruite pendant la Révolution reconstituée. Laurent Salomé, directeur du musée national des châteaux de Versailles et Trianon, est l’invité de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Fabrice Luchini, Louise Orry-Diquéro, Iris Bry, Marie Narbonne pour le film « Victor comme tout le monde » en salle le 11 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 10 mars 2026 à 19h sur France 5.